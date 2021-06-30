У кожному районі Львова працюють оперативні бригади

Ввечері 30 червня у Львові знову пройшла сильна гроза з градом і сильними поривами вітру. Негода наробила чергової шкоди: повалені дерева, затоплені вулиці, пошкоджені дахи і фасади. Тимчасово не курсує електротранспорт, а автомобілі застрягли у заторах. На Торф’яній прорвало колектор, а на проспекті Чорновола вода зірвала люки.

За попередньою оперативною інформацією, 10 дерев впали у Шевченківському районі, 8 – у Залізничному. Відразу після негоди були підтоплені вулиці Фурманська, Під Дубом, Сахарова, Городоцька, Наливайка, Джерельна, Торф’яна, Мазепи, але вода потрохи сходить.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що дерева впали на кілька шкіл і закладів культури, обвалились фасади історичних будівель.

На вулиці Стефаника та на на розі вул. Скорини, 6 – вул. Бондарська, 16 повалені дерева заблокували гілками проїзну частину. На Калнишевського, 2 дерево впало на житловий будинок, висять обірвані електричні кабелі. На вул. Б.Хмельницького, 125 та у приватному будинку на вул. Пілотів пошкоджено дах, а Під Дубом, 22 з даху зірвало окремі листи бляхи.

фото зі сторінки Гаряча лінія Львова і Варта-1

«Також є обвал частини фасаду на вул. Федорова. Маємо звернення мешканців на «Гарячу лінію міста» про пошкодження даху на вул. Спадиста. Наразі районні адміністрації здійснюють об’їзди та моніторять ситуацію», — повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У Львівській міськраді скликали оперативний штаб. У кожному районі працюють оперативні бригади для ліквідації наслідків негоди. Комунальники розкрижовують дерева, відкривають дощоприймачі, щоб стікала вода.

Нагадаємо, це друга за останні п’ять днів сильна гроза зі шквальним вітром 20 м/с у Львові. Наслідки першої, що пройшла в п’ятницю, 25 червня, досі ліквідовують.