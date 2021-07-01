Комунальні служби насамперед розчищають магістральні вулиці та ліквідовують аварійні ситуації

Сильна гроза з шквальним вітром зламала у Львові 118 дерев, сім з них впали на автомобілі. Половину дерев вже прибрали комунальники, які працювали всю ніч.

За інформацією районних адміністрацій, злива підтопила 29 підвалів і 10 під’їздів, пошкоджено 24 дахи. До ранку відремонтували дві покрівлі і очистили половину підвалів.

За інформацією ЛКП «Львівсвітло», станом на 8 ранку є 53 аварії на мережах та 3 зламані опори.

Роботу електротранспорту відновили, крім трамвая №6, тому що на вул. Хмельницького дерево впало на опору контактної мережі.

«Всю ніч комунальні служби найперше розчищали магістральні дороги від повалених дерев, щоб забезпечити проїзд транспорту. Також ліквідовували сильні підтоплення, прочищали дощоприймачі, щоб вода швидко зійшла. Робота продовжується, з 6 ранку до прибирання залучені всі двірники та техніка. Зранку з керівниками районів ми провели об’їзди містом. Шкоди негода завдала багато, але критичних ситуацій нема», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

В області знеструмлено 191 населений пункт – 85 повністю та 106 частково.

Нагадаємо, ввечері 30 червня у Львові пройшла друга за останні п’ять днів сильна гроза зі шквальним вітром. Наслідки першої бурі, 25 червня, що тільки у місті повалила 200 дерев, досі ліквідовують.