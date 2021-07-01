Сильний вітер зірвав дах з приміщення школи в Конопниці

У середу, 30 червня, у селі Конопниця неподалік Львова буревій зірвав дах з місцевої початкової школи, яка розміщена біля траси Львів-Шегині.

Як розповіла ZAXID.NET староста Конопниці Емілія Короляк, інцидент трапився під час негоди увечері 30 червня. Сильний вітер зірвав дах з приміщення. Саме приміщення школи старе, але покриття було нове.

Початкова школа у Конопниці залишилася без даху (фото Емілії Короляк)

«Це фактично Народний дім, а школа орендує приміщення. На школі повністю дах зняв буревій, а на Народному домі частина даху залишилася», – розповіла Емілія Короляк.

З її слів, учора працівники навчального закладу переносили з приміщення школи парти, документи та інші речі. Приміщення накрили брезентами, щоби захистити від дощів. Збитки наразі рахують.

Окрім того, Конопниця та інші прильвівські села залишаються знеструмлені після негоди.