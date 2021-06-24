Автобус на момент загорання був припаркований на узбіччі дороги

Ввечері 23 червня у Стрию загорівся рейсовий автобус сполученням Стрий - Нежухів. Рятувальники загасили вогонь, але автобус повністю знищений. Пасажирів у момент виникнення пожежі там не було, лише водій.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, випадок трапився о 19:22 на вул. Зваричі у Стрию. Пожежа виникла в моторному відсіку автобуса «Еталон», а потім перекинулася на салон.

«Вогонь знищив моторний відсік, салон автобуса на площі 4 м2 та пошкодив кузов. О 19:45 вогонь повністю ліквідували», – вказано у повідомленні рятувальників.

Причина виникнення пожежі встановлюють.

Загалом протягом минулої доби на Львівщині рятувальників викликали на гасіння пожеж 9 транспортних засобів.