Пожежа виникла на останньому поверсі багатоквартирного будинку

Пізно ввечері п'ятниці, 6 серпня, у будинку на вул.Самбірській в Дрогобичі, загорілася квартира. Пожежа виникла на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку. У прес-службі ДСНС повідомили, що приїхавши на виклик, рятувальники помітили жінку на балконі палаючої квартири, яка просила про допомогу.

Про пожежу рятувальників повідомили близько 23:20. Приїхавши на виклик пожежники побачили, що з квартири на п'ятому поверсі йде сильний дим, а на балконі стоїть жінка та просить допомоги.

Рятувальники за допомогою автодрабини дісталися до жінки та спустили її на землю. Виявилося, що окрім жінки у квартирі був ще чоловік. Його пожежники знайшли в кімнаті на підлозі, він був без свідомості. Рятувальники винесли чоловіка з квартири та передали медикам.

Вигляд квартири після пожежі

Пожежу довелося гасити впродовж півгодини. Внаслідок пожежі 63-річний чоловік отримав опіки обличчя, рук і лівого стегна ІІ ступеня. Він у стані середнього ступеня важкості зараз перебуває у Дрогобицькій лікарні. Особистих даних врятованої жінки у прес-службі ДСНС не повідомляють.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлює поліція.