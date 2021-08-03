Займання трапилося на горищі в будинку №26

Увечері вівторка, 3 серпня, на площі Ринок трапилася пожежа на даху одного з будинків. Про це ZAXID.NET повідомили очевидці.

У прес-службі ДСНС Львівщини підтвердили ZAXID.NET цю інформацію та зазначили, що займання сталося на горищі в будинку №26. На місце виїхала бригада рятувальників.

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