Чоловік хотів всі металіві чсатини від надгробків здати на прийом брухту кольрових металів, але не встиг

Тернопільський міськрайонний суд посадив на п'ять років 43-річного вандала, який пошкодив близько 40 могил на місцевому кладовищі. Чоловік двічі приходив на Микулинецький цвинтар, щоб позрізати з могил металеві елементи. Після затримання у сховку чоловіка знайшли близько 20 кг металу, вкраденого із тернопільського кладовища.

Про вирок суду у вівторок, 2 листопада, повідомила прес-служба Нацполіції Тернопільщини. «Тернопільський міськрайонний суд засудив до п'яти років обмеження волі 43-річного уродженця Херсонщини. Чоловік пошкодив родинні склепи та надгробні плити на кладовищі в Тернополі. Дослідивши матеріали справи, суд не побачив щирого каяття в діях обвинуваченого та активного сприяння розкриттю кримінальних правопорушень», – зазначили правоохоронці.

Крадіжки металу на тернопільському цвинтарі відбувалися вночі з 13 на 14, а також з 17 на 18 квітня. Чоловік викручував круглі металеві ручки з надгробних кришок та гранітних плит. Йому вдавалося залишатися непоміченим, однак правоохоронцям за кілька днів після скоєння злочину таки вдалося встановити, що до крадіжки металу причетний уродженець Херсонської області, який переїхав на Тернопільщину до знайомої.

«Підозрюваний розповів, що викрадені металеві вироби розділив на дві частини: одну частину мав намір здати в пункт прийому металу одразу, а іншу частину викраденого мав намір здати в подальшому, тому переніс її та сховав поблизу залізничної станції у Тернополі. Проте реалізувати крадене він не встиг. Усі речі, а це більше 20 кілограмів кольорових металів, вилучили правоохоронці», – повідомляють в поліції Тернопільщини.