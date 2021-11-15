Пам'ятник на могилі Мирослава Скорика урочисто відкрили 5 червня 2021 року

Львівський підприємець Орест Дума відсудив 419 тис. грн в управління капітального будівництва Львівської ОДА за роботу з виготовлення і встановлення на Личаківському цвинтарі пам’ятника видатному композиторові Мирославу Скорику, який помер у червні минулого року. Пам’ятник на могилі Скорика урочисто відкрили до першої річниці смерті, однак гроші за його встановлення підприємцеві не доплатили.

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення Господарського суду Львівської області.

Підприємець зі Львова Орест Дума виграв тендер вартістю 1,1 млн грн на проектування, виготовлення і встановлення надмогильного пам'ятника від управління капітального будівництва ЛОДА у грудні 2020 року. На могилі видатного композитора, згідно з проектом, встановили бронзовий барельєф та скульптуру «Плакальниця» . Оплату розділили на дві частини – 685 тис. грн виплатили відразу, а 419 тис. грн мали заплатити після завершення роботи.

У суді з'ясувалося, що Орест Дума надсилав поштою управлінню капітального будівництва ЛОДА документи про закінчення робіт, але з невідомих причин в ЛОДА їх не отримали. В суді представники ЛОДА заявили, що роботи не були оплачені через те, що підприємець не мав ліцензії на роботи класу наслідків СС2.

Суддя Господарського суду Львівської області Тарас Рим повністю задовольнив позов підприємця та стягнув на його користь 419 тис. грн з УКБ ЛОДА. Суд вирішив, що відсутність ліцензії – не привід не заплатити кошти, бо саме ж управління не вимагало цієї ліцензії на тендері і підписало договір з підприємцем. Крім того, суд наголосив, що пам’ятник урочисто відкрили, і це означає, що підрядник завершив роботу, а УКБ її прийняло.

За даними проекту Clarity, для підприємця Ореста Думи пам’ятник Мирославу Скорику став першим державним замовленням, починаючи з 2016 року. Підприємець зареєстрований 2002 року в Львові та спеціалізується на обробці декоративного та будівельного каменю.