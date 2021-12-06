Святкову ханукію біля філармонії в Ужгороді урочисто засвічують щороку на свято Хануки

В Ужгороді невідомі скинули в річку ханукію (святковий дев'ятисвічник), який традиційно встановлюють на честь єврейської Хануки у найпомітніших місцях. Поліція шукає хуліганів та вивчає записи від камер відеоспостереження. Схожі випадки під час цьогорічної Хануки зафіксували відразу у кількох українських містах – Києві, Дніпрі, Рівному, Кривому Розі.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, інцидент стався у неділю, 5 грудня. Про випадок правоохоронцям повідомив представник єврейської громади, який побачив, що ханукія, встановлена біля філармонії, скинута в річку.

Ханукію в Ужгороді урочисто засвітили у понеділок, 29 листопада, за участі представників влади. В Ужгородській міській раді відреагували на вандалізм, зазначивши, що «були шоковані новиною, що ханукальну менору скинули у річку».

«Такі дії не мають нічого спільного з толерантністю, яка віками панує на Закарпатті. Переконані, що правоохоронні органи якнайшвидше розкриють злочин та встановлять винних», – наголосили у міськраді Ужгорода.

Наразі поліція встановлює всі обставини події та вивчає записи з камер відеоспостереження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання до п’яти років обмеження волі.

Це вже не перший випадок вандалізму під час цьогорічної Хануки, яку віруючі юдеї відзначають з 29 листопада до 6 грудня включно. Схожі випадки, крім Ужгорода, зафіксували у Києві, Дніпрі, Миколаєві, Рівному та Кривому Розі.