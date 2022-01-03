Менору скинули в річку ще 5 грудня, причетного знашли за допомогою камер

Ужгородський міськрайонний суд виніс вирок закарпатцю, який у грудні 2021 року скинув у річку 8-метрову святкову ханукію – світильник, який запалюють протягом восьми днів єврейської Хануки. За скоєне чоловік отримав рік умовно. Мотиви вчинку закарпатця – невідомі.

Про вирок суду у неділю, 2 січня, повідомив «Судовий репортер». Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, В'ячеслав Прокоп із села Сасівка Мукачівського району, вночі 5 грудня 2021 року від’єднав від електрики святкову ханукію, встановлену поблизу будівлі філармонії в Ужгороді, та скинув її в річку Уж. Відомо, що світильник перебуває на балансі благодійного фонду «Хабаб Любавич Закарпаття».

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості, у суді В'ячеслав Прокоп підтвердив, що визнав вину добровільно та просив її затвердити. Відтак, суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко визнала закарпатця винним у за ч. 1 ст. 161 ККУ (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті) та присудила 1 рік позбавлення волі, призначивши іспитовий термін на 1 рік. Обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.

Нагадаємо, 5 грудня в Ужгороді у річку скинули ханукію (святковий дев'ятисвічник), який традиційно встановлюють на честь єврейської Хануки у найпомітніших місцях. Про інцидент правоохоронцям повідомив представник єврейської громади, який побачив, що ханукія, встановлена біля філармонії, скинута в Уж. Схожі випадки під час Хануки зафіксували відразу у кількох українських містах – Києві, Дніпрі, Рівному, Кривому Розі.