Буковинець крав кришталеві й керамічні вази з могильних плит для продажу

Сокирянський райсуд Чернівецької області звільнив від відповідальності 40-річного Олександра Кирильчука, який крав вази з могил у селі Коболчин, що неподалік Сокирян. З могильних плит буковинець забирав лише кришталеві та керамічні вази, адже згодом планував їх продати. Спершу суд призначив зловмиснику чотири роки тюрми, однак відпустив через те, що чоловік перебуває на обліку в психіатра.

«Першу крадіжку буковинець здійснив на початку серпня цього року. Перебуваючи на Коболчинському кладовищі, чоловік помітив кришталеву вазу, яку залишили родичі померлого 25-річного хлопця й викрав її. Наступного дня чоловік знову повернувся на кладовище, адже вирішив, що зможе продавати вази й викрав ще одну керамічну вазу, яку залишили родичі померлого 24-річного хлопця», – йдеться у вироку суду за 22 грудня.

За інформацією поліції, упродовж місяця крадіжки залишались непоміченими, однак у вересні до правоохоронців звернулись потерпілі жінки, які заявили про крадіжки ваз із могильних плит їх рідних. Під час обшуків у будинку обвинуваченого знайшли всього шість ваз, однак чотири з них нібито належали буковинцю.

Розглянувши справу, суддя Сокирянського райсуду Сергій Унгурян визнав винним 40-річного Олександра Кирильчука в злочині й призначив чоловіку 4 роки тюрми. Однак, враховуючи каяття чоловіка і те, що він перебуває на обліку в психіатра з легкою розумовою відсталістю, суддя вирішив відпустити буковинця, призначивши йому умовний термін.