Троє буковинців намагались демонтувати й викрасти рейки, однак їх помітили залізничники

Глибоцький райсуд Чернівецької області в понеділок, 20 грудня, зобов’язав трьох буковинців виплатити «Укрзалізниці» 10,5 тис. грн компенсації. Ще у 2019 мешканці села Карапчів намагались викрасти рейки з колії, однак крадіїв викрили залізничники й викликали поліцію. Поки тривало розслідування «Укрзалізниця» звернулась до суду з позовом про стягнення з чоловіків 148 тис. грн компенсації. Під час засідання суддя визнав цю суму не виправданою, адже чоловіки намагались викрасти рейку вартістю тисячу гривень, а тому зменшив компенсацію в 15 разів.

Як йдеться в вироку суду, в лютому 2019 троє мешканців села Карапчів змовились й намагались демонтувати 90 метрів залізничних рейок, однак зловмисників викрили. «Близько о 15:00 на території під'їзної колії вітки МО «Чернівецької дистанції колії» в селі Карапчів Чернівецької області троє чоловіків намагались демонтувати й викрасти рейки на загальну суму тисячу гривень, однак на місці крадіжки їх помітили працівники залізниці», – йдеться у вироку суду.

Представники «Укрзалізниці» звернулись до суду з позовом про стягнення з чоловіків 148 тис. грн компенсації. Розглянувши справу, суддя Глибоцького райсуду Віталій Цуренко визнав трьох буковинців винними у злочині й призначив умовний термін. Також суддя зобов’язав чоловіків виплатити «Укрзалізниці» 10 тис. грн, адже ця сума є достатньою для компенсації збитків. На цей вирок чоловіки упродовж 30 діб можуть подати апеляційну скаргу.