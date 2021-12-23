Кошти жінці потрібні були для погашення боргу за оренду житла

Шевченківський райсуд Чернівців посадив на три року 43-річну жінку, яка пограбувала компанію з надання швидких кредитів. Інцидент стався ще у червні, коли жінка прийшла в офіс кредитної компанії і заявила, що має пістолет. Після погроз працівниця компанії віддала грабіжниці 13 тис. грн, які та згодом витратила на оплату оренди за житло.

Про покарання 43-річної грабіжниці у четвер, 23 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької прокуратури. «За результатами судового розгляду встановлено, що наприкінці червня цього року, жінка перебуваючи в приміщенні однієї з фінансових установ у Чернівцях, імітуючи що має пістолет, змусила співробітницю установи надати їй всі наявні гроші. Потерпіла побоюючись за своє життя видала з сейфа 13 тис. грн», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Після пограбування жінці вдалося втекти, втім правоохоронцям вдалося розшукати її за кілька днів після пограбування.

Під час судового розгляду грабіжниця визнала свою вину й розповіла, що кошти використала на погашення боргу за оренду житла. Суд призначив 43-річній жінці три роки тюрми, однак упродовж 30 діб вона має право подати апеляційну скаргу.