Фрукти не були зазначені в декларації, адже їх завантажили помилково

Чернівецький апеляційний суд зобов'язав митників повернути підприємиці понад 7,6 тонн конфіскованих ківі. Фрукти у жінки вилучили під час перевірки на україно-румунському кордоні наприкінці вересня. Після оцінки митники виставили їх на продаж і навіть встигли продати понад 1,5 тонни. Втім, поки тривали аукціони підприємиця продовжувала судитися за повернення фруктів і нарешті у грудні домоглася рішення про повернення фруктів.

У постанові апеляційного суду вказано, що жінка перевозила фрукти із Греції, сама вона згодом пояснила, що просто забула вказати у накладній партію із 785 ящиків ківі. Втім, фрукти вилучили і вже через п'ять днів митники оголосили аукціони на продаж фруктів. Наприкінці вересня їм вдалося продати одну з партій вагою у 1,5 тонни.

Буковинська митниця виставила ківі на продаж за 300 тис. грн

Паралельно із цим тривали судові спори через вилучені ківі. Спершу Першотравневий райсуд Чернівців зобов’язав митницю повернути власниці фрукти через допущені під час складання протоколу неточності, а згодом це рішення підтвердив і Чернівецький апеляційний суд. Відтак чернівецьких митників зобов'язали повернути підприємиці з Греції 7,6 тонн фруктів. Щоправда невідомо, яка частина з тих ківі досі вціліла.