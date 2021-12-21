Кельменецький райсуд Чернівецької області присудив патрульному з Буковини Тарасу Булиховському 20,4 тис. грн штрафу за хабарництво. Поліцейський запропонував потерпілому в ДТП водію сплатити 7 тис. грн хабара за непритягнення до відповідальності за водіння в нетверезому стані. Чоловік погодився, однак наступного дня звернувся до прокуратури та управління Служби безпеки України. Про призначення штрафу йдеться в вироку суду за 14 грудня. Під час судового засідання суддя пом’якшив вирок патрульному, адже той зізнався в скоєному.

У вироку суду вказано, що потерпілий в ДТП водій викликав патрульних Кельменецького відділку поліції, на місце прибули двоє правоохоронців. Виявилось, що потерпілий водій перебував у нетверезому стані. Поліцейські доставляли чоловіка до відділку, однак перед будівлею зупинились й патрульний Тарас Булиховський запропонував буковинцю сплатити кошти, щоб уникнути покарання за нетверезе водіння. Чоловік погодився й пообіцяв найближчим часом передати гроші, однак наступного дня звернувся до прокуратури й управління СБУ.

«Під час перебування буковинця в прокуратурі до нього кілька разів телефонував патрульний й просив віддати гроші. За сприянням працівників СБУ, чоловік призначив патрульному зустріч для передачі 7 тис. грн хабаря, де Тараса Булиховського затримали», – йдеться у вироку Кельменецького суду.

Під час засідання суду обвинувачений поліцейський зізнався в скоєному. У нього вагітна дружина, а тому він просив суд обмежитись штрафом. Розглянувши справу, суддя Кельменецького райсуду Олег Телешман визнав винним Тараса Булиховського у хабарництві й призначив чоловіку 20,4 тис. грн штрафу.