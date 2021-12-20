У селі Зруб–Комарівці Чернівецької області в неділю, 19 грудня, внаслідок вибуху газу загинула 60-річна жінка. Про трагедію повідомила прес-служба ДСНС області в понеділок, 20 грудня. Там зазначили, що пожежі спалах не спричинив, однак власниця помешкання отримала численні опіки, її доставили до реанімації, де жінка згодом померла.

«У селі Зруб-Комарівці Сторожинецької ТГ внаслідок необережної експлуатації газової плити травмувалась 60-річна жінка. За попередньою інформацією, коли жінка запалила сірник, стався спалах газу, в результаті чого на ній загорівся одяг. Пожежі це не спричинило, однак внаслідок події жінка травмувалась», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Буковинку з термічними опіками госпіталізували до реанімації Чернівецької лікарні, однак опіки були несумісні з життям і жінка померла. Пожежників на місце інциденту не викликали. Рятувальники провели перевірку й виявилось, що жінка не правильно використовувала газову піч.