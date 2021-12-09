Рятувальники припускають, що пожежа виникла внаслідок випадання жару з печі

У Сторожинці Чернівецької області від отруєння чадним газом помер 10-місячний хлопчик, а його 2-річний брат наразі в лікарні. Про нещасний випадок повідомила прес-служба поліції в четвер, 9 грудня. Відомо, що діти були вдома самі, їх 18-річна матір пішла до сусідки за молоком.

«8 грудня до поліції надійшло повідомлення, що в кареті швидкої допомоги помер 10-місячний хлопчик. Правоохоронці встановили, що внаслідок порушення експлуатації пічного опалення, в будинку виникла пожежа, через це дитина отруїлася чадним газом», – йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією рятувальників, з відчинених дверцят печі ймовірно впала жаринка, внаслідок чого загорілися дрова, що були біля печі. Старша дитина, помітивши вогонь, налякалася та вибігла з приміщення, а немовля залишилось у візку в літній кухні. Пожежу помітили місцеві, які самостійно загасили вогонь й викликали швидку.

Зі слів 18-річної матері, жінка пішла до сусідки за молоком, а малюка та його 2-річного братика залишила вдома самих. Про батька в поліції нічого не повідомляють. Наразі старший хлопчик перебуває в лікарні, стан дитини стабільний.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Наразі встановлюють всі обставини трагедії.