Чоловік перевозив деревину з лісу й не впорався з керуванням

Неподалік села Стебні Чернівецької області загинув 30-річний водій вантажівки «Урал». За інформацією поліції, ввечері середи, 8 грудня, чоловік перевозив деревину з лісу. Водій не впорався з керуванням й вантажівка перекинулась, внаслідок чого чоловік загинув на місці аварії.

«Правоохоронці з’ясували, що під час перевезення деревини у лісі в селі Стебні 30-річний водій вантажного автомобіля «Урал» не впорався з керуванням та перекинувся. У результаті ДТП водій, мешканець села Нижній Ялівець, отримав травми не сумісні з життям», – йдеться в повідомленні поліції за 9 грудня.

Про те, чи законно водій перевозив деревину не повідомляють. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі чекають результати експертиз та проводять розслідування.