Садгірський райсуд Чернівців оштрафував на 8,5 тис. грн Давида Трипадуша, який у листопаді застрелив собаку. Про вирок суду стало відомо вчора, 6 грудня. Для чого чоловік стріляв у собаку не повідомляють.

«Близько 09:54 в понеділок, 15 листопада, неподалік Калинівського ринку пасажир автомобіля Audi А6 здійснив один постріл з пневматичної гвинтівки Natsan 90 Magnum в область тулуба дворовій собаці по кличці «Жужа», чим спричинив їй фізичного болю, численні травми тулуба та внутрішніх органів, які надалі призвели до її смерті. Тим самим чоловік порушив ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження», – йдеться в вироку суду.

Під час засідання Давид Трипадуш визнав свою вину й розповів, що шкодує за вчинене, однак для чого стріляв у собаку не пояснив. Буковинець уклав договір з прокурором про визнання винуватості, чим пом’якшив собі покарання.

Розглянувши справу, суддя Садгірського райсуду Сергій Асташев визнав винним буковинця у вбивстві собаки та призначив йому 8,5 тис. грн штрафу.