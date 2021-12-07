42-річного чоловіка ще в 2018 році на смерть збив тепловоз

Вижницький райсуд Чернівецької області зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 136 тис. грн 15-річному хлопцю за смерть батька внаслідок наїзду тепловоза. Із позовом про виплату компенсації до суду звернулась матір хлопчика. Зі своїм чоловіком жінка була розлучена, однак в суді захищала інтереси сина.

Як йдеться в рішенні суду, 42-річний батько підлітка загинув ще у січні 2018 року. Про наїзд на чоловіка повідомив сам машиніст потяга «Чернівці–Вижниця». За його словами, 42-річний чоловік просто лежав на колії, відтак тепловоз не встиг зупинитися.

«Близько 22:00 потяг прибув на станцію у Вашківцях, пробув 10 хв і рушив до Вижниці. Через 5 хв після відправлення на околиці Вашківців машиніст побачив, що щось лежить на відстані 30 м, після чого відразу застосував екстрене гальмування. Локомотив зупинився приблизно через 50 м, машиніст вийшов на вулицю та побачив частини тіла людини позаду останнього вагону. Машиніст сповістив про це чергового по станції «Вашківці» та, пробувши ще 30 хв, поїхав далі», – йдеться у рішенні суду.

Позов про відшкодування компенсації за смерть 42-річного чоловіка до «Укрзалізниці» подала колишня дружина померлого, яка виховувала спільного сина.

Розглянувши справу, суддя Вижницького райсуду Антоніна Кириляк вирішила частково задовольнити позов і зобов’язала «Укрзалізниця» виплатити родині 136 тис. грн моральної шкоди. Крім того, компанія має сплатити 2 тис. грн судових витрат. Рішення суду ще не набрало законної сили, оскільки впродовж 30 днів юристи «Укрзалізниці» можуть подати апеляційну скаргу.