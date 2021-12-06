30-річний буковинець намагався зупинити тепловоз, але для чого невідомо

У селі Бузовиця Чернівецької області госпіталізували 30-річного чоловіка, який на ходу намагався зупинити поїзд. Внаслідок наїзду тепловоза чоловік отримав важкі травми. Про інцидент у Бузовиці у понеділок, 6 грудня, повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«Про травмування чоловіка на залізничній колії поліцейських повідомили медики. Інцидент стався в межах села Бузовиця Дністровського району. Правоохоронці встановили, що 30-річний місцевий житель стояв біля колії та не реагував на попереджувальні сигнали тепловоза. Щоб уникнути наїзду на людину, машиніст застосував екстрене гальмування, однак потяг таки зачепив чоловіка», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Від удару чоловік упав та травмувався, його у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Відомо, що потерпілий намагався зупинити тепловоз, але для чого невідомо. Наразі поліцейські проводять розслідування й визначають кваліфікацію події.