У селі Зеленів Чернівецької області в середу зранку, 1 грудня, місцевий мешканець знайшов тіло 54-річної жінки. Про інцидент ZAXID.NET повідомила речниця поліції Кароліна Маришева. За її словами, слідів насильницької смерті на тілі жінки не знайдено, ймовірно це було самогубство.

«Про виявлене тіло повідомив мешканець села Зеленів Вижницького району. Правоохоронці встановили, що 54-річна жінка проживала у Вижницькому районі. Напередодні вона гостювала у своєї родички у селі Зеленів. Через деякий час жінка пішла, і від тоді її не бачили. А вже згодом жінку знайшли у водоймі», – розповіла ZAXID.NET Кароліна Маришева.

За словами речниці поліції, тіло померлої направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. Відтак, через відсутність ознак насильницької смерті припускають, що це могло бути самогубство. Відомості про смерть буковинки правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство»