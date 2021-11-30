У селі Товарниця Чернівецької області в понеділок, 29 листопада, 19-річний хлопець вистрілив собі в обличчя з рушниці. Про поранення ZAXID.NET повідомила речниця поліції Кароліна Маришева, зазначивши, що хлопця госпіталізували до лікарні з відкритою раною обличчя та переломом носа. Причини інциденту в поліції наразі не називають.

«У селі Товарниця Путильського району 19-річного хлопця госпіталізували до лікарні у важкому стані. Правоохоронці встановили, що хлопець вистрелив собі в обличчя з гладкоствольної мисливської рушниці. Сам постраждалий поки що розповісти про обставини цієї пригоди не може», – розповіла ZAXID.NET Кароліна Маришева у вівторок, 30 листопада.

За її словами, медики діагностували в хлопця відкриту рану обличчя, переломом носа та перелом верхньої та нижньої щелепи. Стан буковинця тяжкий, однак за прогнозами медиків він буде жити.

Наразі невідомо, чи це була спроба суїциду, чи необережне поводження зі зброєю. Правоохоронці проводять перевірку й з’ясовують обставини інциденту. За фактом пострілу відкрили кримінальне провадження, остаточна правова кваліфікація буде після проведення розслідування.