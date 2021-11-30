Розшукали викрадений автомобіль правоохоронці за допомогою записів з відеокамер

У Чернівецькій області правоохоронці затримали 27-річного мешканця села Ржавинці, який викрав автомобіль чернівчанина, щоб доїхати додому. В прес-службі поліції повідомили, що інцидент трапився сьогодні, 30 листопада в Чернівцях. Відомо, що автомобіль був припаркований біля будинку власника, знайти викрадача правоохоронцям вдалось за допомогою записів з відеокамер.

«До поліції звернувся 27-річний мешканець Чернівців й повідомив, що невідомий викрав його легковик ВАЗ-2102, який був припаркованим біля будинку на вул. Хотинській. Правоохоронці вилучили записи відеокамер спостереження поблизу місця події й з’ясували, що зловмисник поїхав на чужому автомобілі у напрямку села Ржавинці», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці знайшли й вилучили викрадений автомобіль у дворі 27-річного мешканця села Ржавинці. Чоловік розповів, що скористався чужим легковиком, щоб доїхати додому.

За фактом викрадення автомобіля слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. Якщо вину буковинця доведуть, йому загрожує штраф до 20 тис. грн, або обмеження волі до п’яти років.