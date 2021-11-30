За версією поліції, за цінами чорного ринку вартість наркотичних речовин складає 40 тис. грн

У центрі Чернівців поліція затримала 29-річного тернополянина, в якого вилучили 100 пігулок «екстезі». Про затримання повідомила прес-служба поліції у вівторок, 30 листопада. Правоохоронці припускають, що за цінами чорного ринку вартість наркотичних речовин складає 40 тис. грн.

«Під час відпрацювання міста Чернівці з метою виявлення осіб, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками патрульної поліції по вул. Київській викрили 29-річного мешканця Тернопільської області, який зберігав при собі пігулки психотропної дії. У чоловіка вилучили понад 100 пігулок «екстазі», за збут яких, за цінами «чорного ринку» зловмисник міг отримати понад 40 тисяч гривень», – йдеться в прес-службі поліції.

Для чого тернополянин зберігав при собі таку кількість наркотичних речовин правоохоронці з’ясовують. Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 ККУ (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Після результатів експертизи правоохоронці приймуть рішення щодо остаточної кваліфікації дій зловмисника та повідомлення йому про підозру.