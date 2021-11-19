Чернівецький апеляційний суд в четвер, 18 листопада, посадив на п'ять років прикордонника з Буковини за хабарі від учасників тендерів. За слідством, чоловік упродовж року завищував вартість продукції під час тендерних закупівель й забирав різницю собі. Спочатку Шевченківський райсуд присудив прикордоннику два роки тюрми, однак чоловік подав заяву до апеляційного суду, а той натомість вирішив посилити термін зловмиснику. Також суд позбавив його військового звання капітана та ухвалив рішення про конфіскацію усього майна, крім житла.

Як повідомляє прес-служба Чернівецького апеляційного суду, хабарництвом колишній прикордонник займався від липня 2016 до березня 2017, коли про його незаконні справи стало відомо.

«Начальник відділення продовольчого забезпечення військової частини Чернівецького прикордонного загону був відповідальним за забезпечення військовослужбовців майном і продовольством та мав повноваження на укладання договорів. Посадовець скористався цим й вимагав гроші за перемогу у тендері від комерційного директора однієї з приватних фірм. Різницю між реальною вартістю продукції та встановленою ним, чоловік забирав собі», – йдеться в повідомленні прес-служби суду.

За інформацією суду, загалом чоловік встиг отримати на картку 37 тис. грн. Отримані гроші прикордонник знімав у банкоматах. Під час засідання чоловік свою вину не визнав.

Розглянувши справу, суддя Чернівецького апеляційного суду ухвалив новий вирок й призначив колишньому посадовцю п’ять років тюрми, а також позбавив його військового звання капітана та ухвалив рішення про конфіскацію усього майна, крім житла. Прикордонника взяли під варту у залі суду.

Зазначимо, раніше Шевченківський райсуд Чернівців засудив буковинця до двох років ув'язнення з позбавленням права три роки обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Проте з вироком суду першої інстанції чоловік не погодився.