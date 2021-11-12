У буковинців вилучили три гвинтівки, два пістолети й револьвер

Служба безпеки України в п’ятницю, 12 листопада, викрила 29-річного та 41-річного мешканців Кіцмані, які облаштували майстерню з ремонту зброї. За версією слідства, зброярню облаштували в будинку одного зі зловмисників, однак ліцензії та інших дозвільних документів чоловіки не мали. Свої послуги кіцманчани пропонували покупцям мисливського та рибальського магазину, де вони працювали.

«Зловмисники були продавцями мережі магазинів, яка спеціалізується на продажу мисливсько-рибальських товарів. Під прикриттям офіційної реалізації зброї зловмисники пропонували клієнтам і послуги з її ремонту. Ліцензії на таку діяльність вони не мали. Підпільну зброярню облаштували в господарській будівлі одного з правопорушників», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Правоохоронці провели обшуки на роботі та в підпільній зброярні чоловіків, де знайшли дві гвинтівки з карабіном, три пістолети й перероблений револьвер. Крім того, поліцейські вилучили затвори, рамки до пістолетів, набої та гільзи різних калібрів й пів кілограму пороху.

Наразі вилучену зброю відправили на експертизу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Згідно зі статтею, зловмисникам загрожує від трьох до семи років тюрми.