У буковинця вилучили також зброю та патрони

У Чернівецькій області в 47-річного чоловіка правоохоронці вилучили п'ять бочок канабісу та зброю. За інформацією поліції, обшуки в господарстві чоловіка провели у вівторок, 9 листопада. Загальна вартість вилученого становить 2,8 млн грн. Наркоторговцю загрожує від 9 до 12 років тюрми.

«Здійснюючи обшук на території домогосподарства жителя Чернівецького району, співробітники поліції виявили бочки та пакети з наркотичним засобом. Загальна вага канабісу склала приблизно 70 кілограмів. Правоохоронці затримали порушника та розслідують обставини злочину», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

У господарстві буковинця правоохоронці виявили 70 кілограмів канабісу, який він зберігав у п’яти пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах. За версією поліції, вартість речовини за цінами чорного ринку складає 2,8 млн грн. Також в чоловіка знайшли пістолет та патрони калібру 16 мм.

У поліції не повідомили, як вийшли на наркоторговця. Відомо лише, що чоловік раніше перебував у слідчому ізоляторі. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Наркоторговцю загрожує від 9 до 12 років тюрми.