Затриманим загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримала чергових російських поплічників. За даними слідчих, двоє жителів міста допомагали росіянам готувати повітряні атаки на позиції ЗСУ. Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни дистанційно завербували двох жителів Харкова. Під виглядом приватних ремонтників вони поодинці їздили по області, де приховано фотографували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній. Отриману інформацію вони передавали «зв’язковому» – своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та долучився до російського спецназу.

«Серед основних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр. Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби», – йдеться у повідомленні.

Однак Служба безпеки викрила зрадників під час розвідувальної діяльності та здійснила комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. Обох чоловіків затримали у їх помешканнях. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони підтримували зв’язок з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили старшому російської агентурної групи про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Його спільника підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Обидва чоловіки наразі перебувають під вартою. Їм загрожує від восьми років тюрми до довічного ув’язнення.