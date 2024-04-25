Суд на 15 років ув’язнив агента ФСБ, який вистежував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади Харківської області. Про це у четвер, 25 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, росіяни завербували 42-річного жителя Харківщини під час окупації Вовчанської громади. У липні 2023 року російська спецслужба дала завдання завербованому чоловіку. Він мав вистежувати геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру.

«Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників», – йдеться у повідомленні.

Для збору розвідінформації російський агент об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фотографував місця можливої дислокації українських військ. Отримані відомості він передавав до ФСБ, використовуючи анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану за (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.