За державну зраду суд на 15 років ув'язнив агента ФСБ з Харківщини
Державний зрадник вистежував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони
Суд на 15 років ув’язнив агента ФСБ, який вистежував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади Харківської області. Про це у четвер, 25 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.
За даними СБУ, росіяни завербували 42-річного жителя Харківщини під час окупації Вовчанської громади. У липні 2023 року російська спецслужба дала завдання завербованому чоловіку. Він мав вистежувати геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру.
«Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників», – йдеться у повідомленні.
Для збору розвідінформації російський агент об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фотографував місця можливої дислокації українських військ. Отримані відомості він передавав до ФСБ, використовуючи анонімний чат у месенджері.
Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану за (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.