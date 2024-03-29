Суд на 15 років ув’язнив чотирьох жителів тимчасово окупованих територій, які воювали проти України у складі окупаційних угруповань Південного військового округу Збройних сил Росії. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, двоє засуджених – жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обидва добровільно долучилися до складу російських військ на початку повномасштабного вторгнення.

«Там їм видали автоматичну зброю з боєприпасами і призначили стрільцями. Після нетривалих занять на полігоні одного із бойовиків відрядили на Харківський напрямок, іншого – під Маріуполь», – йдеться у повідомленні.

Ще двоє засуджених – мешканці тимчасово окупованого Криму. До лав ЗС Росії вони долучилися восени 2022 року. Спочатку вони облаштовували російські укріпрайони та блокпости у окупованому Бердянську. Згодом обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму оборонних позицій ЗСУ.

Всіх чотирьох зрадників українські військові взяли у полон під час боїв.

Двох бойовиків суд визнав винними у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану, участі у терористичній організації та участі у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. Ще двох – у державній зраді та колабораційній діяльності.

Всім чотирьом бойовикам суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.