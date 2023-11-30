Жителі Луганщини та Донеччини добровільно перейшли на бік ворога

Суд в Івано-Франківську виніс вирок ще двом полоненим бойовикам, які воювали проти України у складі військових формувань «ЛНР» і «ДНР». Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 30 листопада, двоє жителів Луганщини та Донеччини добровільно перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного вторгнення і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

«Один із них був кулеметником у складі так званого «4-го мотострілкового батальйону 1-ї слов’янської армії «ДНР». Він був учасником стрілецьких боїв та оборонно-наступальних дій, після обстрілів українських позицій ракетами та артилерією. Інший воював як «стрілець» у складі так званої «7-ї окремої мотострілецької бригади 1-го окремого мотострілецького батальйону 1-ї роти «ЛНР», – інформують у прокуратурі.

Вирок бойовику з «ДНР» Олексій Рєзніку винесли 23 листопада. Окрім стрілецьких боїв, він також брав участь в евакуації підрозділів рф, поки не був взятий у полон 2 січня 2023 року.

Бойовиків затримали українські захисники на околицях Мар’їнки Донецької області та під Попасною на Луганщині. За державну зраду та колабораційну діяльність їх засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що 22 листопада в Івано-Франківську до 15 років позбавлення волі засудили уродженця міста Свердловськ Луганської області Миколу Філіппенка, який на боці «ЛНР» брав участь у стрілецьких боях і забезпечував роботу контрольно-пропускних пунктів, шукаючи серед мешканців окупованих територій військових ЗСУ.