«Роздуми про мир під час повітряного нальоту» відібрали до програми Focus WiP

Проект режисера В’ячеслава Туряниці «Роздуми про мир під час повітряного нальоту» (робоча назва «Бограч») було відібрали до програми Focus WiP (Work in Progress), що відбудеться на 77-му Каннському міжнародному кінофестивалі, повідомляє кінооб’єднання «Сучасне українське кіно».

Focus WiP – ініціатива, присвячена перспективним короткометражним фільмам на стадії постпродакшену і створена в рамках SFC | Rendez-vous Industry. Це одна з унікальних можливостей представити проєкт ключовим гравцям індустрії короткометражного кіно – дистриб’юторам, програмним директорам, кінофондам, продюсерам тощо.

Щороку відбирається лише 6 проектів з усього світу, де учасники презентують свої фільми на етапі постпродакшену для подальшої промоції та пошуку світової премʼєри. Режисер В’ячеслав Туряниця та продюсерка Інна Ласточкіна є єдиними українцями, які потрапили в цьому році з фільмом «Роздуми про мир під час повітряного нальоту» в цю програму.

Нагадаємо, Каннський фестиваль відбудеться з 14 по 25 травня.