Френсіс Форд Коппола має дві «Золоті пальмові гілки»

Прем'єра масштабного проекту Френсіса Форда Копполи відбудеться 17 травня у програмі 77-го Каннського фестивалю, повідомляє Varity.

Попри те, що програму оголосять 11 квітня, у інтерв’ю арт-директор фестивалю Тьєррі Фремо сказав, що було би добре бачити Копполу з його новим проектом на фестивалі. Нагадаємо, Коппола є одним із небагатьох режисерів, що має дві «Золоті пальмові гілки» за фільми «Апокаліпсис сьогодні» та «Розмова».

За сюжетом після пережитої катастрофи архітектор Цезар (Адам Драйвер) одержимий ідеєю перетворити Нью-Йорк на справжнє футуристичне місто. Його кохана Джулія (Наталі Еммануель) готова підтримати його, але їй заважає батько (Форест Вайтакер), який не погоджується з планами Цезаря і виступає проти нього. Джулія розривається між батьком та коханим.

У фільмі також зіграли Джанкарло Еспозіто, Обрі Плаза, Джон Войт, Шая Лабаф, Лоренс Фішберн та Дастін Гоффман. Також у фільмі з'являться сестра Копполи Талія Шайр та його племінник Джейсон Шварцман.

Коппола написав сценарій до фільму в 1980-х роках. Проект став справою всього життя режисера, він фінансував його сам, вклавши у фільм 120 млн доларів.

Каннський фестиваль проходитиме з 14 по 25 травня.