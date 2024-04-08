Кевін Костнер є режисером фільму та грає там головну роль

Кевін Костнер представить першу масштабного проекту «Горизонт. Американська сага» на Каннському кінофестивалі. Цей багатосерійний вестерн про завоювання американського Заходу знятий Кевіном Костнером, який також грає там разом із Сієнною Міллер, повідомляє сайт фестивалю.

Кевін Костнер завжди прагнув намалювати портрет Америки: її походження, недоліки та легенди. Починаючи з «Танців з вовками» вестерн став його улюбленим жанром.

«Я хотів би подякувати Каннському фестивалю за те, що він включив мій фільм «Горизонт. Американська сага» до цьогорічної програми. Минуло 20 років з того часу, як я мав задоволення бути на Круазетт. Я чекав слушного часу, щоб повернутися, і я з гордістю можу сказати, що цей час настав, «Американська сага» – це історія, яка почалася 35 років тому, і я не можу придумати кращого місця для її презентації, ніж Канни», – каже Кевін Костнер.

Дія відбувається в другій половині XIX століття, здебільшого у період Громадянської війни в США, і зображує життя переселенців, які освоюють землі американського Заходу.

Випуск першої частини запланований на 28 червня 2024 року, а другої – на 16 серпня 2024 року.

Костнер дебютував у режисурі фільмом «Танці з вовками» у 1990 році. Фільм був дуже добре прийнятий і глядачами, і критиками, а також отримав 7 «Оскарів», у тому числі за «найкращий фільм».