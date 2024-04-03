У фільмі «Друга дія» зіграли Леа Сейду, Вінсент Ліндон, Луї Гаррель

Французька комедія «Друга дія» (Le Deuxième Acte) Квентіна Дюп’є відкриє 77-й Каннський кінофестиваль. Фільм буде представлений поза конкурсом й того ж дня вийде у прокат у всіх французьких кінотеатрах.

Квентін Дюп’є зняв 13 повнометражних фільмів за 17 років, утвердивши абсурд як самостійний жанр. І «Друга дія» є ідеальним прикладом цього, вважають організатори.

Режисер Квентін Дюпьє (також відомий під псевдонімом Містер Уазо) є також музикантом та сценаристом. Він дебютував у кінематографі у 2002 році з проектом «Нефільм». У 2007 році картина «Зміни обличчя» зробила його відомим.

Дюп’є взяв участь у створенні таких картин, як «Шина» (2010), «Неправильно» (2012), «Неправильні копи» (2013) та «Реальність» (2014).

У фільмі «Друга дія» зіграли Леа Сейду, Вінсент Ліндон, Луї Гаррель, Рафаель Кенар. «Друга дія» слідує за фільмом «Куріння викликає кашель», представленим у 2022 році в офіційному позаконкурсному відборі фестивалю.

77-й Каннський фестиваль триватиме з 14 по 25 травня. Програму оголосять 11 квітня.