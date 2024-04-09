Джордж Лукас у Каннах

Голлівудський режисер та продюсер Джордж Лукас отримає на 77-му Каннському кінофестивалі «Золоту пальмову гілку» за внесок у кінематограф. Про це повідомила прес-служба фестивалю. Легенду Голлівуду відзначать під час церемонії закриття фестивалю 25 травня.

Ім’я Джорджа Лукаса невіддільне від поняття блокбастеру. Саме він створив таки саги як «Зоряні війни» та «Індіана Джонс».

Джордж Лукас назавжди подарував блокбастеру славетну історію, а глядачам усього світу – неперевершене задоволення, вважають організатори фестивалю.

«Каннський фестиваль завжди займав особливе місце в моєму серці. Я був здивований і піднесений, коли мій перший фільм було обрано для показу в новій програмі для режисерів-початківців під назвою «Двотижні режисерів». Відтоді я неодноразово повертався на фестиваль у різних ролях сценариста, режисера та продюсера. Для мене це особливе визнання, яке дуже багато для мене означає», – відреагував на нагороду Лукас.

Джордж Лукас, якого ми знаємо, почався фільмом «Американські графіті» (American Graffiti, 1973). До постановника, який думає не тільки про якість своїх фільмів, а й про прибуток, назавжди приклеїлося прізвисько «бухгалтер».

Саме тоді Лукас задумав «Зоряні війни». Він відчув що це має бути не просто науково-фантастична казка про космос, а цілісний всесвіт, у якому можна буде придумати і реалізувати майже будь-який сюжет. Дещо у сценарії фільму Лукас взяв з життя: сенат і імперію списав з американського уряду, дружбу Люка і Хана Соло – з власних стосунків з Копполою, а головною темою зробив протистояння вільного опору (хіпі) і могутньої держави (США).

На майданчику члени знімальної групи називали фільм «диснеївським дитсадком», сміялися над реквізитом та зовнішністю головних героїв, і не викладалися на повну силу. Всі моделі «Зірки смерті» були зроблені з картону. А всі події фінальної битви «Нової надії» розігрувалися за допомогою мініатюрних ляльок.

Прем’єра несподівано для всіх стала вибухом: квитки перепродували по потрійній ціні, розпочалося справжнє божевілля. Лукас став багатієм. Звичайно, причини популярності «Зоряних воєн» лежать не тільки в площині бізнесу. Лукас відродив жанр сімейного кіно, перетворивши наукову фантастику в справжню казку. І цього року, через півстоліття після першого тріумфу, Лукас очолює список найзаможніших знаменитостей.