Швидкісний катер росіян в об'єктиві дрону Magura V5 за кілька секунд до удару

У Криму внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників. Про це повідомили у ГУР МО України у понеділок, 6 травня.

«Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24», – зазначила розвідка та опублікувала відповідне відео.

Як йдеться у повідомленні, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони знищили або вивели з ладу такі судна ЧФ РФ:

7 березня 2022 року малий ракетний корвет «Великий Устюг» (виведений з ладу);

24 березня 2022 року великий десантний корабель «Саратов» (знищений) та великий десантний корабель «Новочеркаськ» (виведений з ладу), великий десантний корабель «Цезарь Куніков» (виведений з ладу);

4 квітня 2022 року сторожовий фрегат «Адмірал Ессен» (виведений з ладу);

13 квітня 2022 року флагман ЧФ РФ гвардійський ракетний крейсер «Москва» (знищений);

17 червня 2022 року рятувальне буксирне судно СБ-739 «Рятувальник Васілій Бех» (знищений);

29 жовтня 2022 року сторожовий фрегат «Адмірал Макаров» (виведений з ладу);

29 жовтня 2022 року морський мінний тральщик «Іван Голубєц» (виведений з ладу);

24 травня 2023 року середній розвідувальний корабель «Іван Хурс» (виведений з ладу);

4 серпня 2023 року великий десантний корабель «Олєнєгорскій горняк» (виведений з ладу), протидиверсійний катер П-349 «Суворовець» (знищений);

13 вересня 2023 року підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (виведений з ладу), великий десантний корабель «Мінськ» (виведений з ладу);

14 вересня 2023 року малий ракетний корвет на повітряній подушці «Самум» (пошкоджений); патрульний корвет «Сєргєй Котов» (пошкоджений);

12 жовтня 2023 року патрульний корвет «Павєл Дєржавін» (пошкоджений); рятувальне буксирне судно СБ-565 «Професор Ніколай Муру» (пошкоджений);

4 листопада 2023 року малий ракетний корвет «Аскольд» (виведений з ладу);

26 грудня 2023 року великий десантний корабель «Новочеркаськ» (знищений);

31 січня 2024 року ракетний катер Р-334 «Івановєц» (знищений);

14 лютого 2024 року великий десантний корабель «Цезарь Куніков» (знищений);

5 березня 2024 року патрульний корвет «Сєргєй Котов» (знищений).