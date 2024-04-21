«Комуна» – найстаріше судно російського флоту

У Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму, українські військові уразили російське рятувальне судно «Комуна», що є найстарішим у світі. Про це у неділю, 21 квітня, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Вранці в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російський Telegram-канал Astra опублікував відео, на якому, ймовірно, знята пожежа на кораблі «Комуна».

За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», судно було розташоване біля причалу №14. Водночас окупаційний губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що російські військові нібито «відбили атаку протикорабельної ракети».

Пізніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що українські військові дійсно уразили російський корабель «Комуна».

«Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму», – написав Дмитро Плетенчук.

«Комуна» – морське допоміжне судно ВМФ Росії, рятувальник підводних човнів. Найстаріше судно ВМФ Росії, і найстаріше у світі судно. «Комуну» ввели в експлуатацію у 1915 році.

У 2022 році «Комуну» відправляли на пошук російського ракетного крейсера «Москва», який уразили українські військові.