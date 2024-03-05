Російський патрульний корабель «Сєрґєй Котов»

У ніч на 5 березня українські військові уразили в окупованому Криму російський патрульний корабель «Сєрґєй Котов». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вибухи у тимчасово окупованому місті Керч, що у Криму, пролунали близько опівночі. Російські Telegram-канали повідомляли про атаку повітряних та надводних дронів. Вже вранці росіяни повідомили, що внаслідок атаки безпілотників, у Чорному морі затонув російський патрульний корабель «Сєрґєй Котов».

У російських пабліках поширили відео, на якому, ймовірно, знято момент атаки на російський корабель.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Близько 08:40 у ГУР підтвердили знищення російського корабля «Сєрґєй Котов». Патрульний корабель російського флоту атакував спецпідрозділ ГУР МО України «Group 13».

«Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 “Сєрґєй Котов” зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження “Котова” відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки», – повідомили у ГУР.

У ГУР також зазначили, що вартість потопленого корабля становить близько 65 млн доларів.

В ефірі «Радіо Свобода» представник ГУР Андрій Юсов розповів, що внаслідок атаки серед росіян є загиблі та травмовані. Частина екіпажу змогла евакуюватись. На сухопутну територію окупанти викликали щонайменше десять автомобілів швидкої допомоги.

Андрій Юсов також зазначив, що раніше вже були спроби атакувати корабель «Сєрґєй Котов», але росіяни змогли його відновити. Цього разу корабель вже точно ліквідували.

«У ворога були на них плани. Крім, власне, патрульного катеру, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно, вже такі спроби були», – розповів Андрій Юсов.

Крім того, корабель «Сєрґєй Котов» разом із крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний.

Близько 10:30 у Telegram-каналі ГУР також опублікували кадри ураження російського судна.

Також українська розвідка опублікувала перехоплення розмови росіян. Командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні був знищений корабель, описав деталі атаки. За його словами, російське судно атакували п’ять морських дронів.

Зазначимо, що рух кримським мостом був перекритий близько восьми годин. У Міноборони Росії подію не коментували.

Що відомо про корабель «Сєрґєй Котов»?

«Сєрґєй Котов» – один із найновіших кораблів у військово-морському флоті Росії, третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проекту 22160. До складу Чорноморського флоту корабель увійшов уже під час повномасштабної війни Росії проти України – 30 липня 2022 року.

Його озброєння складається з 76-мм артилерійської установки АК-176МА, багатоканального зенітного ракетного комплексу «Штиль-1», зенітного ракетного комплексу ближньої дії, двох малогабаритних дистанційно-керованих протидиверсійних гранатометних комплексів. Крім того, на судні може базуватись вертоліт Ка-27ПС.

Нагадаємо, у середу, 14 лютого, під час ранкової атаки на російський флот у Чорному морі Сили оборони України підбили ворожий великий десантний корабель «Цезар Куніков». Атака здійснювалася за допомогою дронів, її проводило Головне управління розвідки Міноборони.