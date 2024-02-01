У ніч на 1 лютого бійці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ. Про це повідомила прес-служба ГУР.

Зазначається, що судно ворога проводило рейд у Чорному морі, біля озера Донузлав, що в тимчасово окупованому Криму. Судячи з оприлюдненого відео, ударів було завдано надводними дронами.

Внаслідок кількох прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

«Івановєц» проводив рейд у Чорному морі біля озера Донузлав

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 млн доларів. Таким чином, російський флот втратив вже 24 кораблі. Зазначається, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Згодом Військово морські сили ЗСУ пояснили, що для окупантів втрата ракетного катера «Івановєц» є суттєвою, оскільки у складі Чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

Р-334 «Івановєц» – великий ракетний катер проекту 12411 «Молнія», призначений для знищення бойових надводних кораблів, пунктів базування, морських угруповань, а також для прикриття своїх кораблів та суден від надводних та повітряних загроз.

Ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ

Ракетний катер Р-334 проекту 12411 був закладений у 1988 році, а наступного року його спустили на воду. У серпні 2013 року проходив капремонт у доці. Екіпаж катеру – 40 осіб. 20 липня 2023 року під час навчань Чорноморського флоту ВМФ Росії корвет «Тернопіль» був перетворений на плавучу мішень та потоплений протикорабельною крилатою ракетою «Москіт», випущеною саме з ракетного катера «Івановєц», у північно-західній частині Чорного моря.

До слова, загалом до складу Чорноморського флоту РФ входили 14 великих кораблів: 2 великі протичовнові кораблі, 3 сторожові фрегати, 2 ракетні кораблі на повітряній подушці, 7 великих десантних кораблів. Також флот має 6 дизельних підводних човнів, 23 малі кораблі (7 протичовнових кораблів, 2 ракетні кораблі, 6 ракетних катерів, 8 тральщиків).