Великий десантний корабель «Цезар Куніков»

У середу, 14 лютого, під час ранкової атаки на російський флот у Чорному морі Сили оборони України підбили ворожий великий десантний корабель «Цезар Куніков». Про це повідомили одразу низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в спецслужбі.

Зокрема, як пише «Українська правда», атака здійснювалася за допомогою дронів, її проводило Головне управління розвідки Міноборони. Попередньо, унаслідок ураження «Цезар Куніков» потонув.

Тим часом місцеві Telegram-канали публікують кадри на яких зафіксовано задимлення в морі. Зокрема, «Кримський вітер» із посиланням на місцевих мешканців повідомив, що жителі Ялти, Алупки та інших населених пунктів анексованого Криму чули вночі вибухи.

Канал опублікував відео, на якому, як стверджується, показано вибух, ймовірно, на російському великому десантному кораблі. Після вибухів мешканці помітили, що над морем літають гелікоптери.

Своєю чергою, у Міноборони окупаційної армії повідомили, що російські засоби протиповітряної оборони перехопили або знищили дев'ять українських безпілотників у ніч проти 14 лютого. За даними російської сторони, два дрони збили над Білгородською областю, один – над Воронезькою, а шість – над акваторією Чорного моря.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями ГУР МО знищили великий десантний корабель «Цезар Куніков» зі складу Чорноморського флоту Росії.

«У момент ураження він перебував в територіальних водах України – поблизу Алупки», – сказано у повідомленні відомства в Telegram.

Згодом інформацію також прокоментували в ГУР. У відомстві повідомили, що успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У ГУР показали відео удару морськими дронами по кораблю.

«У підсумку «Цезарь Куніков» отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому», – йдеться у повідомленні.

У ГУР також зазначили, що великий десантний корабель «Цезарь Куніков» проекту 775 – одне із найновіших російських суден, а пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Великий десантний корабель «Цезар Куніков». Що відомо?

Корабель проекту 775 «Цезар Куніков», який базується у Севастополі, побудований в 1986 році з назвою «БДК-64». Після розпаду Радянського Союзу відійшов до складу російського флоту. Брав участь в операції KFOR в Косово у 1999 році, російсько-грузинській війні у 2008 році, здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.

Його довжина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м, екіпаж − 87 осіб. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 морських миль.

Його можна використовувати для постановки мінних загороджень. БДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження: 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб; 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем в 36 осіб; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем в 12 осіб, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Окрім корабля «Цезарь Куніков» Росія вже втратила у війні проти України флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер «Москва», рятувальне буксирне судно СБ-739 «Спасатель Василь Бех» та великі десантні кораблі «Саратов» і «Новочеркасск», ракетний катер «Івановєц».

Пошкодження унаслідок атак Сил оборони отримали малий ракетний корвет «Великий Устюг», ВДК «Оленегорский горняк», «Минск» і «Орск». Ще близько десятка катерів різних проектів вдалось потопити або пошкодити. Під час атаки у вересні 2023 року в Севастополі вдалось пошкодити підводний човен «Ростов-на-Дону», а під час атаки на порт у Феодосії постраждав старий навчально-тренувальний корабель «УТС-150.