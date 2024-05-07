Сотка землі на околиці села коштувала 5,5 тис. доларів

Оброшинська сільська рада на аукціоні у вівторок, 7 травня, продала за 1,4 млн грн 6,5 соток землі під будівництво об’єкту торгівлі. Про це ідеться на сайті Prozorro.Продажі.

Сотка землі майже на околиці Оброшино обійшлася переможцю торгів у 214 тис. грн або 5,5 тис. доларів за стартової ціни 487 тис. грн. Переможцем став Павло Волоцюга. За даними сервісу YouControl, він є власником і керівником ТзОВ «Будівельна компанія «Західбудком», що займається будівництвом.

Хоча компанія заснована вісім років тому, вона немає у власності чи в оренді ані землі, ані нерухомості, ані автомобілів. Статутний капітал ТзОВ «БК «Західбудком» становить 2 тис. грн.

Павло Волоцюга зареєстрований також як фізична особа підприємець. За даними із декларації його дружини – Мар’яни Волоцюги, яка працює секретаркою судового засідання в Господарському суді Львівської області, – у 2023 році підприємництво принесло Павлові Волоцюзі 116,5 тис. грн. Його ж дружина отримала 27 тис. грн соціальної допомоги. Пара має двох неповнолітніх синів. У 2022 році доходи сім’ї були ще меншими, жодних заощаджень вони не декларували кілька років поспіль.

Подружжя немає у власності квартири і їздить на двох стареньких автомобілях – Mersedes-Benz ML350 2010 року випуску і Honda CR-V 2012 року. Водночас Мар’яна Волоцюга має земельну ділянку у Львові площею 6,8 соток.

Живе подружжя в Оброшино у квартирі площею 64 м2. Із 2006 року Мар’яна Волоцюга користуються нею безоплатно. А належить квартира Надії Заяць, яка, до слова, була другою учасницею і єдиною конкуренткою Павла Волоцюги за землю в Оброшине. Вона запропонувала за неї мільйон гривень. Якщо Павло Волоцюга у визначений термін не заплатить гроші за ділянку, право викупу лота перейде до Надії Заяць.