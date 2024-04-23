Земля призначена для будівництва промислових об'єктів

У вівторок, 23 квітня, управління земельних ресурсів міськради Львова продало з аукціону земельну ділянку на Левандівці за 5,65 млн грн. Ділянка площею 0,36 га призначена під промисловість.

Стартова ціна лоту, за який змагались четверо учасників, становила 4,92 млн грн. Львів’янка Марта Заблоцька зголосилась купити її за 5,65 млн грн або за 157 тис. грн за сотку (4130 доларів за курсом НБУ).

Ділянка розташована поруч із гаражними кооперативами та вулицею Проектною. Поруч – транспортна розв'язка.

Марта Заблоцька, за даними сервісу YouControl, львівська підприємиця, яка займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна, складським господарством і торгівлею автозапчастинами. У власності підприємиці є 10 вантажівок, а також шість земельних ділянок в селі Пасіки-Зубрицькі біля Львова, дві – в Підберізцях, три – в Солонці.

Лише на 7 грн менше за ділянку на Левандівці запропонував підприємець Микола Пухир, який займається торгівлею через продуктові магазини.