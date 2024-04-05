Ціна приміщення в житловій багатоповерхівці зросла на торгах на понад 700 тис. грн

У четвер, 4 квітня, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку міськради Львова провело аукціон з продажу нежитлового приміщення на першому поверсі багатоповерхівки на вул. Городоцькій, 210. У торгах перемогло ПП «Престиж-Сервіс», що володіє найбільшою мережею алкомаркетів у Львові «Чарка до свята».

Площа приміщення становить 32,4 м2, його стартова ціна становила 1 млн 155 тис. грн. На аукціоні було двоє учасників – Андрій Пунько та ПП «Престиж-Сервіс». Другий учасник запропонував за лот 1 млн 920 тис. 370 грн і став переможцем. Таким чином, ціна квадратного метра приміщення сягнула 59,3 тис. грн або 1550 доларів США. Додамо, що переможна ставка лише на одну гривню більше за пропозицію Андрія Пунька.

Приміщення на вул. Городоцькій, 210 призначене для торгівлі продовольчими товарами, окрім товарів підакцизної групи, і перебуває в оренді ПП «Л-Арм». Проте по фото приміщення, зроблених у листопаді 2023 року і розміщених на сайті аукціону, виглядає, що воно не використовується як магазин.

Приміщення на Городоцькій, 210, що купує Ігор Цільник

ПП «Престиж-Сервіс» займається наданням в оренду чи експлуатацію власного або орендованого майна. Його власником є львів’янин Ігор Цільник, якому через підприємство ТзОВ «Овація» належить найбільша мережа алкомаркетів у Львові «Чарка до свята» (понад 200 магазинів станом на 2023 рік). У 2021 році Ігор Цільник лише за пів року купив з аукціону 12 комунальних приміщень. У 2023 році він став власником приміщення на вул. Стрийській, 76 площею 36,2 м2, що на розі вул. Сахарова, навпроти Стрийського парку.