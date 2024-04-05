Арешти на майно ЛАЗу скасовані, воно увійшло до статутного фонду інвестора

Новим власником «Львівського автобусного заводу» стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, яка є власником відомої в місті будівельної компанії «Благо» та приватного «Університету імені короля Данила».

Інвестор погасив борги заводу і отримав мажоритарну частину його акцій. Про це свідчать дані судового реєстру і сервісу YouControl, де кінцевим бенефіціарним власником ЛАЗу вказаний Андрій Луцький.

Торік у квітні Господарський суд Дніпропетровської області затвердив план санації (оздоровлення) ЛАЗу. Інвестором підприємства стало ТзОВ «Львівінвестактив», що упродовж року погасило борги заводу на 178,6 млн грн і влило в компанію 82 млн грн. Після цього у березні 2024 року Личаківський районний суд Львова і Печерський суд Києва скасували арешти на майно заводу.

До статутного капіталу ЛАЗу увійшли гроші ТзОВ «Львівінвестактив» і будівлі заводу на вул. Стрийській, 45 у Львові.

Раніше Львівський автобусний завод належав росіянину Ігорю Чуркіну, який довів його до банкрутства. Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2023 року працівники ДБР заочно повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну у заволодінні майном Львівського автобусного заводу. На початку 2024 року правоохоронці в Аргентині затримали сина Ігоря Чуркіна – Ігоря Чуркіна-молодшого, якого ДБР звинувачує у спробі зберегти активи в Україні обманним шляхом.

ТзОВ «Львівінвестактив» засноване рік тому інвестиційним фондом «Хайф», що належить Андрію Луцькому. Основний вид діяльності ТзОВ «Львівінвестактив» – будівництво житлових і нежитлових будівель. Андрій Луцький є співвласником івано-франківських будівельної та інвестиційної компаній «Благо», а також приватного «Університету імені короля Данила» разом із братом Мирославом і сестрою Наталією Луцькими. Також у його власності перебуває ще низка компаній, пов’язаних із будівництвом та інвестиціями.