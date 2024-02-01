Ігор Чуркін-молодший у 2018 році

Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна на підставі доказів українського Державного бюро розслідувань. Росіянина Ігоря Чуркіна-молодшого звинувачують у спробі зберегти активи в Україні обманним шляхом, вирішується питання про його екстрадицію в Україну. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Затриманому повідомили про підозру за статтею 383 КК України – завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням людини в особливо тяжкому злочині.

Ідеться про спробу збереження Чуркіними майна колишнього Львівського автобусного заводу. ТОВ «Львівські автобусні заводи» взяло великий кредит у державному «Укрексімбанку» під заставу свого майна. Його власник – росіянин Ігор Чуркін-старший – витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати банку кредит. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, що перебувало у заставі.

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна банком. Підконтрольний йому керівник підприємства під контролем сина олігарха Ігоря Чуркіна-молодшого подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службовців банку у вигаданому особливо тяжкому правопорушенні.

Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

Керівника підприємства, який на вимогу росіянина повідомив про завідомо неправдивий злочин, суд визнав винним і покарав позбавленням волі на термін два роки, але зі звільненням від основного покарання із випробування строком в 1 рік.

Справою займається Офіс генпрокурора України.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2023 року ДБР заочно повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну у заволодінні майном Львівського автобусного заводу (ЛАЗ), що призвело до збитків на понад 350 млн грн.