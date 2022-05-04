У мерії кажуть, що вже мають інвестора для звільнених територій заводу

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує націоналізувати будівлі, розташовані на території Львівського автобусного заводу. Окрім того, за словами Андрія Садового, у Львові є близько 80 підприємств, що повністю або частково належать росіянам і інформацію про них передали у Львівську обласну військову адміністрацію.

«Сьогодні на засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу “ЛАЗ”. Він ще з 90-х років належить росіянам. Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу», – повідомив міський голова Львова

За його словами, на основі заводу планується збудувати муніципальний індустріальний парк, що може стати базовою локацією для виробництва електромобілів.

«Вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім. Дорожня карта вже готова. Чекаємо рішень Кабміну та РНБО», – сказав Андрій Садовий.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про націоналізацію російських активів в Україні. Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Нагадаємо, що земля під будівлями ЛАЗу повністю перебуває у комунальній власності, а от будівлі на ній належать різним юридичним особам, частина з яких пов'язана із російським бенефіціарним власником ЛАЗу Ігорем Чуркіним. Найбільше нерухомості на території ЛАЗу належить закритому акціонерному товариству «Завод комунального транспорту» – 138,6 тис. м2. Нині ЗАТ перебуває у стадії ліквідації.

Уся нерухомість збанкрутілого товариства перебуває під арештом на вимогу львівської податкової. Окрім того, велика частка цього майна перебуває у заставі «Укрексімбанку» та «Фінансової компанії «Форінт», яка у процесі є спадкоємцем «Райффайзену Банк Аваль». У липні 2021 року попри заборону суду «Укрексімбанк» продав на відкритих торгах борги збанкрутілого ЛАЗу. Права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість заводу перед банком за понад 170 млн грн купила київська компанія «Капітал-Фінанс».

Водночас виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про заборону будівництва житла на території колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській. Територію заводу передбачили під виробничі та громадські приміщення. Також рішення забороняє змінювати призначення земельних ділянок та розміщення на них житлової забудови.

У переліку майна найбільшими об’єктами є головний виробничий корпус площею 123 тис. м2 та колишня актова зала заводу – пам’ятка архітектури місцевого значення «Комплекс монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної» площею 4,3 тис. м2. Решта – це склади, гаражі майстерні, вагове обладнання та інші об’єкти.