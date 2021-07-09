Колишній Львівський автобусний завод розташований на вул. Стрийській, 45

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засідання 9 липня прийняв рішення про заборону будівництва житла на території колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській. Територію заводу передбачили під виробничі та громадські приміщення.

Нагадаємо, 6 липня державний «Укрексімбанк» продав київській компанії «Капітал-Фінанс» частину боргів ЛАЗу, що тепер дозволить їй претендувати на частку майна заводу. Ще за кілька годин до старту торгів Андрій Садовий заявив, що мерія виступає проти житлового будівництва на території колишнього заводу.

Під час засідання 9 липня виконком прийняв рішення, яке передбачає розміщення лише виробництва або громадських приміщень з науковими та освітніми функціями на території колишнього ЛАЗу.

Також рішення забороняє змінювати призначення земельних ділянок та розміщення на них житлової забудови. На цій території мають розмістити «забудову, зорієнтовану на розвиток міста як високотехнологічного інноваційного виробництва, наукоємних складових промисловості, поєднання освітньої та виробничої сфер, зокрема – розвитку машинобудування та автомобілебудування».

«Коли відбувався продаж боргів державним «Укрексімбанком», жодна львівська будівельна компанія участі в цьому не брала. Тобто вони розуміють важливість цієї території як виробничого потенціалу для міста. Однак з інших регіонів люди мають фантазії, що можна прийти і на території заводу збудувати якесь житло. Ми чітко даємо меседж, що це виробництво, що це наука, що це розвиток, щоб усі розуміли і не витрачали час, гроші і нерви. Є принципова позиція громади. Адже один із елементів російської агресії – це нищення нашого виробничого потенціалу», – підкреслив міський голова Андрій Садовий.

Він також пояснив, чому борги ЛАЗу не змогло викупити місто.

«Ще два роки тому ми розпочали перемовини з банками-кредиторами щодо можливості викупу тих боргів. На жаль, це можна було зробити лише за однієї умови: якби була згода тих, хто ці борги заставляв. Такої згоди не було. Однак це територія, де земля повністю є у власності міста. Тож важливо давати чіткий меседж людям, щоб їх не вводили в оману», – зазначив мер.

До слова, впритул до території ЛАЗУ на вул. Стрийській. 45 уже почали будувати хаб з ресторанами та офісами.