Голосіївський районний суд Києва ухвалою від 2 липня заборонив продавати на публічних торгах борги колишнього заводу ЛАЗ (ЗАТ «Завод комунального транспорту»). Ця ухвала поки не набрала чинності, оскільки законом передбачене право на апеляцію «Укрексімбанку» та інших зацікавлених осіб. Попри заборону суду першої інстанції аукціон був проведений 5 липня, борги ЛАЗу продали за 170 млн грн.

Напередодні аукціону до суду звернувся директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» з вимогою накласти арешт на права вимоги за кредитами ЛАЗу та заборонити їхній продаж. Йдеться про права вимоги за двома валютно-гривневими кредитними угодами від 2004 року між «Укрексімбанком» та «Заводом комунального транспорту» – однієї з юридичних осіб-власників ЛАЗу. У заставі банку тоді опинилися 13 будівель заводу, зокрема головний корпус та монастир кармелітів. Поручителем за цими договорами була компанія «Львівські автобусні заводи».

Наразі в реєстрі судових рішень оприлюднена лише вступна та резолютивна частина ухвали по цій справі. Згідно з нею, суддя Юрій Мазур задовольнив клопотання позивача – наклав арешт на майнові права та заборонив їх продавати або відчужувати у будь-який інший спосіб.

Компанії «Завод комунального транспорту» (нині перебуває на стадії ліквідації) та «Львівські автобусні заводи» входять до орбіти головного бенефіціара ЛАЗу, російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, його родини та бізнес-партнерів. Згідно з даними системи YouControl, росіянин є одним із бенефіціарних власників ТОВ «Львівські автобусні заводи», а його батько Анатолій Чуркін раніше був представником угорської компанії «Данкар Кфт» – великого акціонера «Заводу комунального транспорту».

Ухвала Голосіївського районного суду наразі не набула чинності, «Укрексімбанк» та інші зацікавлені особи мають право подати апеляцію.

Як писав ZAXID.NET, «Укрексімбанк» 5 липня продав на відкритих торгах борги збанкрутілого Львівського автобусного заводу (ЛАЗ). Права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість заводу перед банком за понад 170 млн грн купила київська компанія «Капітал-Фінанс», власником якої є львівський бізнесмен Максим Чухен.